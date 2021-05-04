Genç anne amansız hastalığa yenik düştü

İstanbul'da yaşayan Çorumlu Serçin Yücel, yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü.

Bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen genç anne dün kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Evli ve bir çocuk anne olduğu öğrenilen Serçin Yücel'in ölümü hem yakınlarını hem Mecitözü'nün Kalecik köyünü yasa boğdu.

Genç kadının cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kalecik köyünde toprağa verilecek.

HAKİMİYET, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.