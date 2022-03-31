Genç astsubay son yolculuğuna uğurlandı

M.BURAK YALÇIN

Geçirdiği rahatsızlık sonucu Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Çorumlu Astsubay Harun Baykal(28) son yolculuğuna uğurlandı.

Abdalata Köyü’nden İlhan Baykal’ın oğlu Harun Baykal’ın cenazesi öğle namazına müteakiben Ulu Cami’de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze namazına Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şube Başkanı Galip Deniz, Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği Başkanı Adem Mert, genç astsubayın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Van’da görev yapan astsubayın yaklaşık 5 ay önce evlenerek dünyaevine girdiği öğrenildi.