Genç avukat cübbe giydi

FATİH BATTAR

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kıbrıs Üniversitesi’nden geçtiğimiz yıl mezun olan Buğra Utku, avukatlık cübbesini giydi.

Çorum’da avukat V. Celal Kılıç’ın yanında stajını tamamlayan genç avukat Çorum Barosu’nda düzenlenen törenle avukatlık ruhsatını Baro Başkanı Kenan Yaşar’ın elinden aldı. Utku’nun cübbesini ise annesi Şaduman Utku giydirdi.

Baro Başkanı Kenan Yaşar, Çorum Barosu olarak tüm meslektaşlarının yanlarında olduklarını vurgulayarak, genç avukata başarı dileklerini iletti.

Mesleğe ilk adım atan çiçeği burnunda genç avukat, heyecanını aile yakınlarıyla paylaştı.

Vergi Dairesi’nde görev yapan Baba Suat Utku da oğullarıyla gurur duyduklarını belirterek, meslek hayatında başarılar diledi.