Genç avukat hukuk bürosu açtı

FATİH BATTAR
Genç avukat Murat Darbaş, hukuk bürosunu Çorum’a taşıdı.
İzmir Barosu’na kayıtlıyken Çorum’a taşınan Av. Murat Darbaş, Üçtutlar Mahallesi 6. Sokak Aziz Enver Apartmanı kat 1’de (Adliye binası karşısı) yeni hukuk bürosunu açtı.
Açılışa Baro Başkanı Av. Turan Kalıpçı, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Av. Abdulbaki Kartancı ve avukatlar katıldı.
Baro Başkanı Turan Kalıpçı, Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Murat Darbaş’ı tebrik ederek, meslek hayatında başarılar diledi.
Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2022, 18:05