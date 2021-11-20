Genç Avukatlar'da Emre Kabakcı yeni başkan

M.BURAK YALÇIN

Çorum Barosu Genç Avukatlar Meclisi Genel Kurulu önceki gün gerçekleştirildi. Av. Alperen Argut’un aday olmadığı seçimde Genç Avukatlar Meclisinin yeni başkanı Av. Erkan Kabakcı oldu.

Baro binasında gerçekleşen genel kurulun divan başkanlığını Av. Tuğrul Damar yaparken, divan üyeliklerine ise Av. Merve Menteş ve Av. Muhammet Doğuhan Coşkun seçildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından da Baro Başkanı Kenan Yaşar, eski Genç Avukatlar Meclisi Başkanı Av. Alperen Argut ile Genç Avukatlar Meclisi yeni Başkanı Av. Emre Kabakcı genel kurulda bir selamlama konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından seçime geçildi. Av. Alperen Argut’un aday olmadığı seçimde Av. Erkan Kabakcı Genç Avukatlar Meclisinin yeni başkanı oldu.

Emre Kabakcı’nın yönetimi ise Av. Nazlıcan Karagöz, Av. Feyza Çelik, Av. Büşra Çıplak, Av. Furkan Çalıkuşu, Av. Ebuzer Değirmenci ve Av. Mehmet Furkan Ulu’dan oluştu.

Genel kurul öncesinde de genç avukatlar Konak Kafe’de kahvaltıda bir araya geldi.

Kahvaltıda Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar, meclisin önceki yönetim kurulu üyelerine hizmetlerinden dolayı plaket takdim etti.

Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2021, 15:13