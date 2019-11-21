Genç avukatlar ruhsat aldı

Çorum Barosu'nda iki genç avukat için ruhsat töreni düzenlendi. Genç avukatlar Ebrar Alar ve Nazlı Arslan için Baro binasında yapılan törene Çorum Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar, Baro Yönetim kurulu üyeleri, önceki dönem Baro Başkanı Av. İbrahim Özyılmaz, avukatlar ve genç avukatların aileleri katıldı.

Törende konuşan Çorum Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar, "Çorum Barosu her geçen gün büyümektedir. Yeni katılımlarla daha da güçlenmekteyiz.” dedi.

BABASIYLA MESLEKTAŞ OLDU

AK Parti eski İl Başkan Yardımcısı, Baro Genel Sekreteri Av. Yakup Alar, oğlu Ebrar Alar’a avukatlık ruhsat belgesini verdi. Av. Yakup Alar, “Bugüne kadar Baro Yönetim Kurulu olarak birçok genç meslektaşımıza ruhsat töreni düzenledik, mutluluklarına ortak olduk, ruhsatlarını verdik. Bugün ise kendi evladımız için tören düzenliyoruz. Bu sebeple mutlu ve gururluyuz. Ebrar, sadece hukukçu değil aynı zamanda hem edebiyatçı hem de ilahiyatçılık yönü bulunmaktadır. Meslek hayatında başarılı olacağına inanıyorum." dedi.

Av. Alar’ın cübbesini önceki dönem Baro başkanlarından Av. İbrahim Özyılmaz, Av. Nazlı Arslan’a avukatlık cübbesini Av. Adem İşli giydirdi.