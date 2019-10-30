Genç bıçakçıdan büyük hedef

Üretimini yaptığı bıçaklarıyla haklı bir üne kavuşan genç sanatkar Abdulsamet Poyraz, devlet sanatçısı ünvanı almak için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na müracaat etti.

İşine büyük bir aşkla bağlı olan genç bıçak ustası, üretimini gerçekleştirdiği bıçaklara ticari bir ürün olarak bakmaktan öte sanat eseri olarak değerlendiriyor.

Türk tarihinde demire şekil vermenin çok değerli bir yeri olduğunu ifade eden ASP Bıçakçılık Sahibi Abdulsamet Poyraz, "Demire şekil vermek bizim kültür kodlarımızda var. Yedi cihana götürülen adaletin keskin kılıcı, o günün ustaları elinden çıktı. Demire hükmeden, düşmana da hükmetti. Mangal gibi yüreği olan askerlerimiz, tarih boyunca kuşandığı kılıç ve kamalarla gücüne güç kattı. Bu sebepledir ki, bizler bıçağa sadece ekonomik bir ürün olarak bakarsak, kendi kültürümüzü kendi elimizle yok etmiş oluruz. Ben severek yaptığım bu mesleğin, kültürümüzü yaşatması yönüyle önemli bir görev üstlendiğine inanıyor ve bu sebeple mesleğimi Bakanlık'tan alacağım sanatçılık ünvanı ile perçinlemek hedefindeyim." dedi.



İmalatını gerçekleştirdiği bıçakların kesme ve mukavamet özelliği kadar, kültürümüze yer etmiş kalıpları da taşıdığını, tarihten gelen izleri, geleceğe ulaştıran bir köprü olduğunu söyleyen Abdulsamet Poyraz, bıçak-kılıç ve kama üzerine her ülkenin ve her medeniyetin ayrı bir zenginlik barındırdığını, tüm bunların içerisinde Osmanlı'dan günümüze ulaşan hazine değerinde kıymete haiz olan Türk bıçaklarının, kültürle olan bağının asla kaybolmaması gerektiğini dile getirdi.

Müracaat konusunda tüm hazırlıklarını tamamlayıp gerekli başvuruyu yaptığını belirten Poyraz, alacağı ünvanın kendi şahsından öte, bıçakçılık mesleğini n kültürel sanat sınıfına girecek olmasına katkı sağlayacağını anlattı.

Dünya durdukça var olacak Türk Milleti'nin tüm kültürel değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılması için herkese önemli görevler düştüğünün altını çizen Poyraz, "Ben kendi meslek alanımda bu çabayı göstermeyi kendime görev sayıyorum. İnşallah gerekli tüm kriterleri yerine getirip, benim için çok kıymetli olan sanatçı belgesini alacağım." diye konuştu.