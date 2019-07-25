Genç ÇORİMDER’den dolu dolu kamp programı

Genç ÇORİMDER’in “Gençlik ve Kardeşlik” kampı İmam Hatip öğrencilerinin katılımı ile haftasonu Çomar Barajında gerçekleştirildi.

Kampta 35 öğrenci 2 gün doğayla iç içe bir kamp deneyimi yaşadı. Ayrıca kamp sürecinde doğa yürüyüşü, çevre temizliği, kardeşlik gecesi, Basketbol-Futsal-Bowling, şiir yarışması gibi çeşitli etkinlikler yapıldı.

Büyük bir heyecanla başlayan kamp programının ilk anlarında Çorum ve ilçelerdeki çeşitli okullardan gelen öğrenciler sabah namazından önce birbiriyle tanıştılar. Sabah namazıyla kalpleri, sabah yürüyüşü ile bedenleri huzur bulan öğrenciler güne enerji dolu başladılar.

Çorum Merkez Ulu Camiinde kılınan sabah namazı ve okunan aşırlardan sonra kamp bölgesinde kuş cıvıltıları ile başlayan günün devamında doğa yürüyüşü ile hem bedene hem de ruha doping yapıldı. Çomar Barajında sabah kahvaltısı yapan öğrenciler, burada kahvaltı sırasında biriken çöpleri poşetleyerek çevreyi temiz tutmaya özen gösterdiler. Ayrıca piknik yapan aileleri ziyaret eden öğrenciler, çöp poşeti dağıtarak çevreye duyarlılık sağlamaya çalıştırlar ve çevrenin temiz tutulması konusunda örnek teşkil ettiler.

Muhteşem bir doğa ortamında etkinlikten etkinliğe koşan öğrenciler okçuluk öğrenip, yangın tatbikatı yaptılar. Ayrıca Öncü Gençlik Ve Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Bolat tarafından okçuluk eğitimi ve Hamdi Kabakçı tarafından da yangın eğitimi verildi. Buhara Kültür Merkezine giden öğrenciler, basketbol maçı yaptılar, futsal turnuvası düzenlediler ve son olarak bowling oynayarak buradan ayrıldılar.

Kampın sonunda gerçekleştirilen “Kardeşlik Gecesi” ise büyük bir coşku içerisinde geçti. Kampa katılanlar gecede düzenlenen şiir yarışmasında birbirinden güzel şiirlerini okudular.

Kampı ziyaret eden Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan öğrencilere şiir okurken, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir de öğrencilere nasihatlerde bulundu.

Çorum Belediyesi Tesisler Müdürü Mahmut Yabacıoğlu, ÇORİMDER Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genç Önder Genel Merkez Lise Koordinatörü Sezer İnce de katılarak etkinliklere iştirak ettiler.

Kamp ateşi etrafında kenetlenen gençler, geceyi marş ve ezgiler söyleyerek tamamladılar. Kampın son gününde ise ÇORİMDER Başkanı ve ÖNDER Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Boyraz öğrenciler ile değerlendirme toplantısı yaptı.

(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2019, 15:45