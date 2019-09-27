Genç değirmenciler Makina ve Enerji A.Ş.’de eğitim aldı

EROL TAŞKAN

Çorum TOBB-OSB Meslek Lisesi Değirmencilik Bölümü öğrencileri, ilk işyeri eğitimlerini Makina ve Enerji A.Ş.’de aldı.



Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında imzalanan “Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü” çerçevesinde gerçekleştirilen iş başı eğitimine katılan öğrenciler, işin ustaları tarafından anlatılan konuları pür dikkat dinledi.

2019 yılında ilk kez eğitim vermeye başlayan Değirmencilik Bölümü, yetiştirdiği öğrencileriyle sektördeki kalifiye teknik eleman açığını kapatıp daha donanımlı gençler yetiştirecek.

Mezun olduklarında teorik ve pratiği aynı potada eritebilen gençler olarak iş ve üretim hayatına atılacak olan gençler, eğitimlerine verilen destekler nedeniyle mutluluklarını dile getirdi.

Eğitime verdikleri desteğin yanı sıra istihdam konusunda da kapılarını açık tutan Makina ve Enerji A.Ş. yöneticileri, her zaman öğrencilerin ve eğitimin yanında yer aldıklarını ifade ederek, bu desteklerinin artarak devam edeceğini kaydetti.