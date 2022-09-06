Genç edebiyatçıya Altın Kalem Ödülü

EROL TAŞKAN

Çorum Hayrettin Karaman Proje Okulu mezunu Ali Utku Barış, Kültür ve Sanat Gazetesi BCA Times’ın (Book Culture Art Times ) ikincisini düzenlediği Altın Kalem Ödülleri töreninde, roman dalında Altın Kalem Ödülü’ne layık görüldü.

Genç yaşta adım attığı edebiyat dünyasında, geleceğin ümit vaat eden bir kalemi olacağını bugünden ispat eden genç edebiyatçı, ödülünü Oyuncu-Yazar Murat Sefa Güvenir’den aldı.

Kültür ve Sanat Gazetesi BCA Times’ın (Book Culture Art Times ) ikincisini düzenlediği Altın Kalem Ödülleri geçtiğimiz günlerde İstanbul Mihrabat Korusunda düzenlenen organizasyonda takdim edildi. BCA Times, popülist kültürün dışında kalan değerli kalemleri ödül ile taçlandırıp onları edebiyatseverlerle buluşturmayı hedefliyor. “Yaşam okumaktır” sloganı adı altında kitaplara verilen değeri bir nebze daha arttırabilmek adına düzenlenen törende birçok tanınmış isim de yer aldı.

Edebiyat alanında roman dalında Altın Kalem Ödülüne layık görülen Ali Utku Barış ödülünü oyuncu ve yazar Murat Sefa Güvenir’den aldı.

Ödül alan Barış, “Daha yolun başında olduğumu düşünüyorum ve bu yolda böyle anlamlı bir ödül almaktan mutluluk duyuyorum. İleride daha güzel projelerle buluşturmak adına gayret sarf etmeye devam edeceğim.” dedi.

2021 yılında Pirdaş isimli ilk kitabını yayınlayan Ali Utku Barış, edebiyat çevrelerince beğenilip takdir gören bir genç olarak, Altın Kalem Ödülü ile edebiyat kariyerine önemli bir mühür vurmuş oldu.

Bu yıl Boğaziçi Üniversitesi’nde eğitimine başlayacak olan genç delikanlı, kültür ve sanat ruhuyla bezenmiş hayallerine adım adım yaklaşırken, aldığı bu kıymetli ödülle, ailesi başta olmak üzere Çorumlu edebiyat düşkünlerini de gururlandırdı.