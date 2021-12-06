Genç esnaf kalbine yenik düştü

FATİH BATTAR

Çorumlu berber, aniden geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Ankara'da berberlik yapan Çorumlu Rüştü Baysa, önceki gün aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Genç esnaf doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Tirkeş (Tatlısu) köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen evli ve 1 çocuk babası genç esnafın cenazesinin bugün Ankara'da toprağa verilmesi bekleniyor.

HAKİMİYET, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2021, 00:50