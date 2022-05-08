Genç esnaf kansere yenik düştü

Çorum'da esnaflık yapan ve uzun süredir kansere yakalanan Yıldız, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Çorum'da 3 yıl önce Yeni Çorumspor’un 3. Lig play-off maçında Kocaelisporla karşılaştığı maç sırasında geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Sinan Yıldız'ın kardeşi Sedat Yıldız kansere yenik düştü.
Merhumun cenazesinin yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Çiftlik Mezarlığı'nda kardeşinin yanında toprağa verilmesi bekleniyor.
HAKİMİYET, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2022, 21:29