Genç futbolcunun üzen ölümü

HALİL ÖZTÜRK

Geçen sezon Osmancıkgücüspor formasını giyen Yüksel Sasa (26) memleketi Ordu’da vefat etti.

1995 Fatsa doğumlu Yüksel Sasa Dumlupınar, ve ardından Fatsaspor daha sonra Dolunayspor kulübünde bir sezon forma giyen Yüksel Sasa 2019-20 sezonunda Osmancıkgücü takımında futbol oynadı. Çorum Hitit Üniversitesi Öğrencisi olan Yüksek Sasa memleketi Ordu’da geçirdiği kalp krizi sonunda hayatını kaybetti. Yüksel Sasa’nın cenazesi memleketi Ordu’da toprağa verildi.

Çorum HAKİMİYET merhuma allahtan rahmet ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.