Genç girişimci KOSGEB desteğiyle sucuk imalatçısı oldu

FATİH BATTAR

Çorum’da genç girişimci Mehmet Genç, babasının izinden giderek KOSGEB’in desteğiyle sucuk imalatı dükkanı açtı.

Babasının mesleğini devam ettirmek için sucuk imal etmeye karar veren genç girişimci, KOSGEB desteğiyle işyeri açarak market, şarküteri ve kasaplara sucuk pazarlamaya başladı.

Genç girişimcinin en büyük hedefi ise Gençoğlu Sucuk ve Pastırma adını tüm Türkiye’ye duyurmak ve markalaşmak.

Babası Tevfik Genç’in 20 yıldır sucuk imalatı yaptığını ve kendisinin de onun izinden gitmek için KOSGEB’in desteklerine başvurduğunu belirten Genç; “Babam yıllardır bu işi severek yapıyor. Ben de onun izinden gitmek için onunla birlikte sanayide Gençoğlu Sucuk ve Pastırma adında bir dükkan açtık. Ürettiğimiz sucuk ve pastırmaları şimdilik market, şarküteri ve kasaplara pazarlıyoruz. Amasya ve Yozgat’tan da bazı firmalara ürünlerimiz gönderiyoruz.” dedi

ÇORUM’DA İLK VE TEK SİNİR AYIRICI MAKİNE

Hedefinin Gençoğlu Sucukları’nı tüm Türkiye’ye tanıtmak olduğunu kaydeden Genç; “Bu doğrultuda Çorum’da ilk ve tek 42’lik sinir ayırıcı makine aldık. Bu makine etin içindeki sinirleri ayırıyor ve bu sayede ürünlerimiz daha lezzetli oluyor. Ürünlerimiz tamamen %100 dana etinden yapılmakta ve hiçbir katkı maddesi kullanılmaktadır. Ürünlerimizin tadı ve lezzeti duyuldukça müşteri potansiyelimiz de artıyor. Gençoğlu Sucukları’nı inşallah bir marka haline getirmek istiyoruz ve daha fazla kişiye istihdam sağlamak istiyoruz.” diye konuştu

Kurban Bayramı’nda kıyma çekimi ve sucuk dolumu da yaptıklarını ifade eden Genç, kıyma çektirmek ve sucuk doldurmak isteyen herkesi Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi 17. Cadde numara 81 adresindeki Gençoğlu Sucuk ve Pastırma’ya beklediklerini sözlerine ekledi.