Genç girişimci sıvı gübre imalatına başladı

FATİH BATTAR

Çorumlu genç girişimci Tayfun Öztürk, Çorum’da ozon teknolojisi ile üretilmiş makro ve mikro element karışımlı sıvı gübre imalatına başladı.

2015 yılından bu yana tarımsal alanda araştırmalar ve geliştirmeler (AR-GE) yaptıklarını belirten Agro Derm firma sahibi Tayfun Öztürk, ürün ve çiftçi odaklı üretim anlayışı ile toprağın ve çiftçinin ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamayı hedeflediklerini söyledi.

İhracat odaklı hedef pazar anlayışı ile her zaman en iyisine odaklanan AgroDerm’in geliştirdiği ürünler ile hem ekonomik hem de kalitesinden dolayı girdiği pazarda adından söz ettireceğini aktaran Öztürk; “AgroDerm, toprağın yapısını geliştirmek, bitkiyi güçlendirip toprak ve ürün verimliliğini arttırmak amacıyla ozon teknolojisi ile geliştirilen özel bir üründür. AgroPomad +bitki kök ve gövde yapısını güçlendirmek, ürün verimliliğini arttırmak amacıyla geliştirilen ve tüm bitkilerde istisnasız kullanılan özel bir sıvı-yaprak gübresidir.” dedi

Çorum’da sıvı gübre imalatı yapan tek firma olduklarını belirten Öztürk, öncelikli Çorumlu çiftçilerin sıvı gübre ihtiyacını karşıladıktan sonra Türkiye pazarına ardın da Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika pazarına açılmak istediklerini kaydetti.

Yeni açılan firma olmalarına rağmen şu an Türkiye’nin çeşitli illerinden gübre bayileri ve seracılık yapan çiftçilerin en çok tercih ettiği firma haline geldiklerini ifade eden Öztürk, Çorum dışında çevre illerden de gübre siparişi aldıklarını belirterek AgroDerm olarak markalaşma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini dile getirdi.

AgroDerm firması olarak Pomad markasını kullandılarını belirten Öztürk, bu gübrenin başta buğday, mısır, arpa, yulaf, soğan, şeker pancarı gibi ürünlerde tercih edildiğini ve ürünlerde verim ile kalitenin daha da arttığını söyledi.

Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret mezunu olmasına rağmen bu işi sevdiğini ve 2015 yılından bu yana bu sektörde çalıştığını anlatan Tayfun Öztürk, Çorum’da sıvı gübre imalatı eksiklikğinden dolayı bu yola çıktığını ve en büyük hedefinin ise dünya pazarına açılmak olduğunu ifade etti.

Firma olarak alanında deneyimli Ziraat Mühendisleri ile çalıştıklarını belirten Öztürk, çiftçilerin ve gübre bayilerinin ürün verimliğini artıran ve çiftçinin daha fazla gelir kazanmasını sağlayan AgroDerm kalitesini görmeleri için Ticaret Borsası içindeki işyerilerine davet etti.