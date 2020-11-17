Genç girişimciden dikkat çeken uygulama

RECEP MEBET

Genç girişimci Caner Ergan, ‘Çorum Kampanya’ adlı bir mobil uygulama hazırladı.

Google Play Store’dan indirilerek android cihazlarda kullanılabilen uygulamanın altyapı çalışmalarını sürdüren Caner Ergan, “Çorum’un ilk mobil reklam uygulamasını hizmete sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Özel sektördeki işletmelerin reklam ve kampanya bilgilerinin yer alacağı uygulamadan bahseden Ergan, “Çorum’daki tüm alışveriş fırsatlarını bir arada sunacağız” diye konuştu.

Uygulamada yer almak isteyen işyeri sahipleriyle tek tek görüştüğünü anlatan Ergan, gerçekleştirdiği tanıtımlardan olumlu dönüşler aldığını söyledi.

Kampanya içeriklerinin yanı sıra bitiş süresini gösteren sayaçların da yer alacağı uygulamanın şık ve kolay bir tasarıma sahip olduğunu belirten Ergan, hem ticari işletmelerin hem de tüketicilerin istifade edebileceği bir platform oluşturmayı amaçladığını kaydetti.

Uygulama kapsamında Çorum’daki kültürel etkinliklerle ilgili duyurular, nöbetçi eczaneler, hava durumu ve yerel basın gibi bölümlere de yer vereceklerini ifade eden Ergan, detaylı bilgi edinmek isteyenlerin iletişim panelinden kendisine ulaşabileceklerini sözlerine ekledi.