Genç hemşire kalbine yenildi

Mecitözü İlçesi nüfusuna kayıtlı 28 yaşındaki Pelin Köksal, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Mecitözü İlçesinde Eski İnternet sahibi İsmail Köksal’ın kızı, Hamza Köksal’ın yeğeni, hemşire olarak görev yapan Pelin Köksal, daha önce atlattığı Covid-19 hastalığının ardından İzmir’de kalp krizi geçirdi.
Hastaneye kaldırılan genç hemşire, kurtarılamayarak hayata veda etti.
Genç hemşirenin cenazesi Mecitözü Cemevinde düzenlenen törenin ardından Doğu Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.