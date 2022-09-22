Genç işadamları Aşgın ile bir araya geldi

Çorum Genç İş Adamları Derneği (GİAD) üyeleri, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ile geçtiğimiz günlerde bir araya geldi.

Çorum GİAD ve Çorum Belediyesi işbirliğinde yapılabilecek projelerin görüşüldüğü toplantıda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Çorum GİAD Başkanı Burak Küçükbenli; ''Tüm üyelerimiz ile birlikte kahvaltıda bir araya geldik. Yoğun iş temposunda davetimizi kırmayıp toplantımıza katılan Çorum Belediye Başkanımız Sayın Dr. Halil İbrahim Aşgın'a ve Belediye Başkan Yardımcımız Sayın İsmail Yağbat'a teşekkür ederiz. Çorum GİAD ve Çorum Belediyesi ile yapabileceklerimizi konuştuğumuz toplantımız çok verimli geçti. Çok yakında inşallah güzel bir girişim ile birlikte güzel bir projeye başlayacağız. Çorum ve derneğimiz için hayırlara vesile olsun'' dedi.

Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2022, 19:02