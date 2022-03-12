Genç kadın kansere yenik düştü

İstanbul’da Vergi Uzmanı olarak görev yapan Çorumlu Tuba Bahar (38), yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak, hayata veda etti.
Yaklaşık 2 yıldır kanser tedavisi gören genç kadın, doktorların bütün müdahalelerine rağmen, önceki gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Merhumenin cenazesi Pazartesi günü Ulucami'de kılınacak cenaze namazının ardından Ulumezarlık'ta annesinin yanına defnedilecek.
Hakimiyet, merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2022, 17:06