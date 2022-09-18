Genç kadın kazada hayatını kaybetti

FATİH AKBAŞ

Fevzi Çakmak Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza dün sabah saatlerinde meydana geldi. Kalehisar Köyü nüfusuna kayıtlı Nuran Çılgın’ın (38) kullandığı otomobil kontrolden çıkarak önce refüjde bulunan demir parmaklıklara sonrada aydınlatma direğine çarptı. Kazada ağır yararlanan sürücü olay yerinde 112 acil sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Nuran Çılgın hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

HAKİMİYET, merhumeye Allah’tan rahmet ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.