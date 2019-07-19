Genç Karikatürist’ten, 15 Temmuz sergisi

FATİH BATTAR

Genç Karikatürist Furkan Şimşek, Çorum’da 15 Temmuz konulu karikatür sergisini açtı.



Hürriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen sergi açılışına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Fatih Temur ve vatandaşlar katıldı.

15 Temmuz’u anlatan karikatürlerin yer aldığı sergiyi gezen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, genç ve başarılı karikatürist Furkan Şimşek’i başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.



Amacının o hain geceyi unutturmamak olduğunu ve 81 ilde 15 Temmuz’u anlatan karikatür sergisi açmayı hedeflediğini belirten Şimşek; “15 Temmuz hain darbe girişimini unutturmamak için çalışma yapanlardan birisiyim. Çizimlerimi, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve bazı il belediyeleri ile birlikte sergiliyorum. Bursa, Konya, Kastamonu, İzmir- Aliağa ve Çorum-Alaca’da sergilerim bunun yanı sıra çeşitli okullarda da karikatür üzerine söyleşilerim oldu. Sergiler açmaya, söyleşi yapmaya da devam edeceğim. Hepimizin malumuolduğu üzere, 15 Temmuz çetin bir gündü ve geride bıraktık. Elimde 15 Temmuz’la ilgili 40'a yakın karikatür vardı ve bunu sergi ile değerlendirmek istedim. Hedefim 15 Temmuzsergisini 81 ilde gerçekleştirmek. Böylece o kara gecenin milletimizin aklından çıkmamasını ve gençlerimizin daha iyi kavramasını sağlamayı amaçlıyorum. Amacım 15 Temmuz'u unutturmamak, 15 Temmuz bilincini ve şuurunu yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak Karikatürlerimin yer aldığı sergiler vesilesi ile bu direnişi bütün Türkiye’de duyurmak için ben de varım. Milletimizin dedesteğiyle bunu yapmak ve yaşatma kumudu ile yola çıktım.” ifadelerini kullandı.