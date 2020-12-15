Genç Kızılay yürekleri ısıttı

RECEP MEBET

Türk Kızılayı Çorum Şubesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Genç Kızılay, düzenlediği etkinlikle yürekleri ısıttı.

Genç Kızılay gönüllüsü gençler, pandemi mesaisi yapan sağlık ve emniyet teşkilatı mensupları ile Belediye temizlik görevlilerini unutmadı.

Hafta sonunu nöbet tutarak vazife başında geçiren çalışanlara ayıran Genç Kızılay üyeleri, mesai başındaki görevlilere çay ve pasta ikram ettiler.

Genç Kızılay Başkanı Av. Abdullah Gömeç öncülüğünde düzenlenen faaliyete katılan gençler, geçtiğimiz günlerde bazı Kuran Kursları’nın duvarlarını boyayıp ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmıştı.

Kızılay’ın kan bağışı kampanyasına da katılan gençler, kalbi iyilikle çarpan herkesi Kızılay gönüllüsü olmaya davet ettiler.

Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2020, 19:24