Genç meslektaşımız stajını TRT’de tamamladı

MURAT ÇETİN

Gazetemizde yaptığı stajla Hakimiyet ailesinden olan Abdullah Ubeydi, ikinci stajını TRT’de tamamladı.

Gayreti ve azmi ile gelecekte başarılı bir gazeteci olacağı bugünden belli olan Abdullah Ubeydi, staj dönüşü Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’ı ziyaret ederek, staj çalışmaları hakkında sohbet etti.

Gazetecilik üzerine Hakimiyet Gazetesi’yle başlayıp TRT ile devam eden tecrübelerinin, kendisine çok önemli kazanımlar kattığını söyleyen Abdullah Ubeydi, Erol Taşkan’ın TRT’deki dostlarından da selam getirdi.

Taşkan, başarısı, azmi ve karakteriyle takdir ettiğini söylediği Abdullah Ubeydi’nin gelecekte çok başarılı bir gazeteci olacağına bugünden inandığını ifade ederek, “Mesleğimizin Abdullah kardeşimiz gibi azimli, kendini geliştirmeye açık, vicdan ve ahlakla mesleği bütünleştirebilen genç kardeşlerimize büyük bir ihtiyacı var. İnşallah Abdullah kardeşimiz, bu yolda başarıyla ilerliyor. Bize de kendisine destek olmak ve kendisiyle gurur duymak kalıyor.” dedi.

Abdullah Ubeydi, mesleki anlamda Hakimiyet Gazetesi’nde ve TRT’de çok şey öğrendiğini belirtiği ziyarette, “Kıymetli hocalarım başta olmak üzere, Hakimiyet Gazetesi’ne ve TRT’ye minnet borçluyum. Hakimiyet her daim bana kucak açtı ve adeta burada yüksek tahsilimi tamamladım. TRT zaten bu mesleğin en yüksek eğitim alanı gibi, üniversite gibi. Orada da bana bu imkanı veren değerli büyüklerime ve hocalarıma canı gönülden teşekkür ediyorum.” diye konuştu.