Genç meslektaşlarımız umut veriyor

EROL TAŞKAN

Hitit Üniversitesi’nde yetişen genç meslektaşlarımız azimleri ve başarılarıyla mesleğimizin geleceğine dair umut veriyor.

Mesleki eğitimini almasının yanı sıra saha tecrübesini artırmak için her fırsatı değerlendiren genç meslektaşımız Gülten Coşkun da mesleğin geleceğine dair ümitlerimize iz bırakan kardeşlerimizden oldu.

Derslerini başarıyla tamamlayıp memleketine uğurladığımız Gülten Coşkun, kısa sürede gösterdiği performansı ile ileride çok başarılı bir gazeteci olacağının sinyallerini bugünden verdi.

Gülten en çok gayretiyle ve mesleğe olan titizliğiyle dikkatimizi çekti. Kimi genç öğrencilerin staj zamanı aklı saatte, eli telefonda olurken, mesleğimizin geleceğiyle ilgili umutları yeşerten bir kardeşimizin varlığı bizi de çok mutlu etti.

Bize ve pek çok meslektaşımıza adeta okul olan Hakimiyet, genç meslektaşlarımızın yetişmesi için değerli bir eğitim yuvası olma misyonunu sürdürüyor.

Vicdanlı, ahlaklı, mesleğine aşık, çalışma azmini ve gayretini her şartta yüksek tutan genç kardeşlerimiz, aldıkları eğitimlerini saha tecrübeleriyle bütünleştirdikçe, mesleğimizin geleceğinden ümitvarız.

Genç kardeşimiz Gülten Coşkun’a mesleki ve özel hayatında başarı dileklerimle Hakimiyet’e kattığı değerler için teşekkür ediyorum. Yolun bahtın açık olsun Gülten.

Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2022, 19:16