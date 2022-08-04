Genç mucitler TEKNOFEST için Trabzon’a uğurlandı

Çorumlu genç mucitler Trabzon’da gerçekleşecek olan TEKNOFEST yarışmalarında ilimizi temsil edecek.

Çorum Belediyesi Buhara Gençlik Merkezi ve Engelli Eğitim Merkezi adına TEKNOFEST final yarışmalarına katılacak olan genç mucitler yola çıktı.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 5-7 Ağustos tarihlerinde Trabzon yapılacak. TEKNOFEST’te Çorum Belediyesi adına yarışacak olan Hitit Angels takımı 18 kişilik kafile ile yola çıktı. “Sanayide Dijital Teknolojiler” kategorisinde yarışacak olan genç mucitler, yük taşıyan robot projesi ile Çorum Belediyesi Buhara Gençlik Merkezi adına yarışmada yer alacak. Ayrıca Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezi de “Engelsiz Yaşam” kategorisinde projelerini sergileyecek.

Saat kulesi önünden hareket eden kafileyi Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan uğurladı. Başkan Yardımcısı Candan, Çorum ekibine TEKNOFEST’te başarı dileğinde bulundu.

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Engin Uzun, TEKNOFEST’te Çorum Belediyesi adına sanayide dijital teknolojiler alanında yarışmak için başvuru yaptıklarını ve 250 başvuru arasından finale kalan 18 takım arasına girdiklerini söyledi. Çorum Belediyesi adına 18 kişilik grupla Trabzon’da yapılacak olan TEKNOFEST finallerine katılacaklarını belirten Uzun, “Yarışmalardan güzel bir sonuç alarak Çorum’u en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz” dedi.