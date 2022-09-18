Genç mühendis hayatını kaybetti

39 yaşındaki maden mühendisi Mehmet Ülker, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.
Genç yaşta hayatını kaybeden Mehmet Ülker'in vefatı, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi bugün öğle namazına müteakiben Ulu Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhuma Allah'tan, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
Çorum'da yaşayan 39 yaşındaki maden mühendisi Mehmet Ülker, geçirdiği beyin kanaması sonucu genç yaşta hayatını kaybetti.