Genç MÜSİAD’dan istifalar

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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Gençlik Kurulu (Genç MÜSİAD) Çorum Şubesi olağan genel kurulunun ardından bazı istifalar yaşandı.

Genç MÜSİAD eski yönetim kurulu üyeleri ile bir Genel Merkez Üyesi’nin de aralarında bulunduğu 11 kişi, yaptıkları basın açıklaması ile istifalarını duyurdular.

Haber Merkezimizi ziyaret eden Kadir Burak Küçükbenli, Kemal Özdoğan ve Halil İbrahim Boz, bazı arkadaşlarıyla birlikte Genç MÜSİAD’dan ayrılma kararı aldıklarını ve istifa dilekçelerini Genel Merkez ve Çorum Şubesi’ne sunduklarını söylediler.

İstifa gerekçeleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Kadir Burak Küçükbenli, Genç MÜSİAD genel kurulunda izlenen görevlendirme yöntemini eleştirerek usulen hata yapıldığını savundu.

“Genel Merkez’in atama usulü ile Genç MÜSİAD Başkanı’nı belirlemesini, seçme ve seçilme hakkını kullanma önünde bir engel olarak görüyoruz” diyen Küçükbenli, “Üyelerimiz ve son yönetim kurulu üyeleri olarak yaptığımız istişarelerde bu hususta hiçbir bilgilendirme yapılmadığını anladık. Anayasamızda var olan seçme ve seçilme hakkımızın hiçe sayılarak Genel Merkez’den atama usulü ile yönetimde devir teslim yapılmasının kurumsallığa ve samimiyete aykırı olduğunu düşünerek görevimizden istifa etme kararına vardık. Genel Merkez’le yaptığımız görüşmelerde de görevlendirme yazısının iletildiğini öğrendik. Bu şekilde yürütülen, kurumsallıktan uzak bir yapının üyeleri olmak istemediğimizden dolayı istifa etme kararı aldık” dedi.

Küçükbenli ve beraberindeki heyet, yaptıkları açıklamada Genç MÜSİAD’ın yeni Başkanı Erdem Arslan’a görevinde başarılar diledi.