Genç MÜSİAD’ta bayrak değişimi

FATİH BATTAR

Genç Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) 4.Olağan Genel Kurulu dün gerçekleştirildi.

Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen genel kurulda 2019 yılından bu yana Genç MÜSİAD Başkanlığı görevini yürüten Emre Çıtak, görevi Erdemli Harita Mühendislik sahibi Erdem Arslan’a devretti.

Genel Kurul’a TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, MÜSİAD Çorum İl Başkanı Orhan Coşkun, Genç MÜSİAD Genel Başkan Vekili Yasin Emre Ertemel, önceki dönem il başkanları, çevre illerden gelen il başkanları ve MÜSİAD ve Genç MÜSİAD üyeleri katıldı.

Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve akabinde Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan kongrede bir açılış konuşması yapan Emre Çıtak, “Genç MÜSİAD bugündür, Genç MÜSİAD gelecektir. 2013 yılında Alper Tığlı’nın kurucu başkanlığında yönetimde yer aldım. Kuruluşunun 6.yılında bu kutlu vazifeye layık görüldüm. 2 yılda çok çalıştık ve çok sayıda projelere imza attık. Bundan sonra da çalışmalarımızın Erdem Arslan’la birlikte katlanarak devam edecektir.” dedi

Genç MÜSİAD Çorum yeni il başkanı Erdem Arslan; “Çorum MÜSİAD ve Çorum Genç MÜSİAD 2013 yılında 12 ağabeyimizin yaktığı meşaleyle ilimizde kurularak faaliyetlerine başladı. 2016 kurucu başkanımız Alper Tığlı yönetiminde yer aldık ve ardından çeşitli kademelerde görev aldık. Bizler yeni dönemde genel merkezimizin mihmandarlığında bu dönemi dönüşüm ve aksiyon dönemi olarak adlandıyoruz. Çorum gençliğine hizmet etmek için var gücümüzle çalışacağımıza şahsım ve yömetim kurulum adına söz veriyorum. Bu dönemde digital medya, e-ticaretin kaliteli takipçisi ve destekçisi olacağız. Yağacağımız çalışmaların temel gayesi Çorum’da yaşayan genç iş insanlarımıza ve girişimcilerimize hizmet etmek.” şeklinde konuştu

MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Orhan Coşkun ise; “Çorum’da 2013 yılında 12 arkadaşımızla Çorum’da faaliyetlerimize başladık. Çorum MÜSİAD ve Çorum Genç MÜSİAD kurulduğu günden bu yana Çorumlu iş insanlarına hizmet etmeye devam etmektedir. 80’i aşkın genç ve dinamik üye işletmelerimizle ilimizde yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlamaktayız. Yaptığımız çalışmaların temel gayesi Çorum sanayisi, iş dünyası ve ticaret hayatına katkı sunmak ve Çorum sanayisi ve ekonomisini Türkiye’nin en önde yer alan illeri arasına taşımaktır.” ifadelerini kullandı

Genel Kurul’da son olara bir konuşma yapan Genç MÜSİAD Genel Başkan Vekili Yasin Emre Ertemel; “MÜSİAD bünyesinde genç, inançlı, erdemli, liyakatli, kararlı ve heyecanlı bir grup genç tarafından başlatılan yurtiçi ve yurtdışında çalışmalarına hızla devam eden Genç MÜSİAD, bugün dünya çapında 4250 üyesiyle faaliyetlerini sürdürmektedir.” dedi

2002 yılında kurulan Genç MÜSİAD’ın bugün Türkiye'de 53, yurtdışında 23 temsilcisi ile ülke ekonomisine sosyo-kültürel yapısına faydalı olabilme gayreti ile ülke gençleri için faaliyet gösterdiğini ifade eden Ertemel; “Genç MÜSİAD özetle, işbirliği yanında, güç ve gönül birliğini de gerçekleştirmek düşüncesiyle yola çıkan; toplumun kültür değerlerine, ticaret ahlâkına bağlı ve saygılı; çağın gerektirdiği girişimci ruha sahip; ilkelerinden taviz vermeden gelişmeyi hedefleyen; meslekî birikimi ve çağdaş donanımıyla, işadamı ya da üst seviyede yönetici olma istidadı taşıyan gençlerin oluşturduğu bir çalışma platformudur.” diye konuştu

Genç MÜSİAD’ın Türkiye’nin kendi alanında en büyük gençlik STK’sı olma idiasını ve hürriyetini koruduğunu kaydeden Ertemel; “MÜSİAD’ın ortak noktasında üyelerimiz vardır. Üyelerimiz MÜSİAD’ın bir parçası olduğunu ne kadar çok hissederse biz de kendimizi o kadar başarılı adlediriz. Pandemi ile birlikte bir çok kurum, sanayi kuruluşları, ticaretle uğraşanlar zaafiyete uğradı. Biz durursak herkes durur, biz durursak gençlik durur, biz durursak ülke durur diyerek gerek yurt içi gerekse yurt dışı şubelerimizle 500’ü aşkın digital buluşmalar toplantılar düzenledik. Her genç MÜSİAD üyesi arkadaşlarımız pandemiye rağmen ticaretinin geliştirmek zorundaydı. Kriz ortamını fırsata çevirmek zorundaydık. Bu toplantılarla genç üyelerimizin ticareti arttı.” İfadelerine yer verdi.

Tören plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Genel Kurulda Erdem Arslan Genç MÜSİAD Çorum Şube Başkanı seçilirken, yönetimde ise şu isimler yer aldı;

“Türker Semih İstanbullu, Abdul Baki Kartancı, Kubilay Karaca, Ahmet Buğra Kaman, Ahmet Yürüyen, Hakdan Yalçın, Nigar Gamze Yıldız, İlayda Nur Bodur, Hümeyra Ersoy, Ahmet Evlüce, Agah Özküçükgöz, İmam Ali Necifzade.”