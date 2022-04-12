Genç postacı toprağa verildi

Genç yaşta hayata veda eden Çorum PTT Başmüdürlüğü çalışanlarından Gökhan Uyanık göz yaşlarıyla defnedildi.
Kalp rahatsızlığı nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gördüğü esnada hayata gözlerini yuman Gökhan Uyanık, memleketi Samsun'un Bafra ilçesine bağlı İlyaslı Köyü’nde ilkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze törenine Çorum PTT Başmüdürü Ziya Başıaçık ile şube müdürleri, PTT çalışanları, merhumun ailesi, sevenleri ve köy halkı katıldı. (Haber Merkezi)Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2022, 18:12