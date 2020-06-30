Genç şairin ölümü Çorum'u yasa boğdu

FATİH BATTAR

Konya’da devrilen traktörün altında kalan Hitit Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi ve Çorum Gençlik Merkezi gönüllüsü şair Ramazan Yanar, hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Ramazan Yanar’ın kullandığı traktör, Akören ilçesi kırsalında seyir halindeyken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Traktörün altında kalan genç şair Ramazan Yanar hayatını kaybetti.Yanar’ın cansız bedeni, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Daha sonra ailesine teslim edilen Yanar’ın cenazesi, Alan Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

Genç şairin ölümü hem Konya'yı hem de Çorum'u üzüntüye boğarken, Çorum Türk Dili ve Edebiyatı (TDED) Başkanı Turhan Candan da sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Yanar'ın ömrünün baharında genç bir şair olduğunu belirten Candan; "Bu dünyada bir nesneye yanar içim, göynür özüm, yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi...Ömrünün baharında, hayat dolu genç bir şairdin...TDED Edebiyat Topluluğu'nun cevval kalemi...Kocaman bir acı, kocaman bir boşluk bıraktın ardında. Rahmete gark olasın, mekanın cennet olsun." ifadelerini kullandı

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2020, 14:52