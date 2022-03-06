Genç yaşta hayatını kaybetti

2005 yılında Çorum merkeze bağlı Yoğunpelit Köyü'nde yaşanan yıldırım düşmesi sonucu annesi ve dedesini kaybeden, kendisi de bu olaydan yaralı olarak kurtulan Ali Eral, zehirlenmeden kaynaklı genç yaşta hayatını kaybetti.