2005 yılında Çorum merkeze bağlı Yoğunpelit Köyü'nde yaşanan yıldırım düşmesi sonucu annesi ve dedesini kaybeden, kendisi de bu olaydan yaralı olarak kurtulan Ali Eral, zehirlenmeden kaynaklı genç yaşta hayatını kaybetti.
Seyfun Eral'ın oğlu Ali Eral'ın cenazesinin kesin ölüm sebebi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.
Sungurlu'da bir kamu kurumunda memur olarak çalışan Ali Eral'ın vefatı derin üzüntüyle karşılandı.
Merhumun cenazesi yarın (7 Mart Pazartesi) günü Yoğunpelit Köyü’nde toprağa verilecek.