FATİH BATTAR

Ankara'da yaşayan Çorumlu Yakup Yarıcı (32) genç yaşta kalbine yenik düştü.

Edinilen bilgilere göre dün aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan 32 yaşındaki genç, doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Kula köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Yakup Yarıcı'nın ölümü ailesini ve köy halkını yasa boğdu.

Genç yaşta hayata veda eden Yakup Yarıcı bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

HAKİMİYET, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2021, 18:35