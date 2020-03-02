Osmancık’ta lösemi hastası 23 yaşındaki Burhan Temel, genç yaşta kansere yenik düştü.
Çorum’un Osmancık ilçesine bağlı Gürleyik Mahallesi’nde ikamet eden lösemi hastası Burhan Temel (23), hayata tutunamayarak yaşam savaşını kaybetti.
Osmancık Seki Köyü Elmalı Mahallesinden gelme, Gürleyik Mahallesinde ikamet eden Hüsamettin Temel’in oğlu, Mehmet Temel’in torunu Burhan Temel, hayata gözlerini yumdu.
Merhumun cenazesi dün Osmancık Gürleyik Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gemici Mezarlığı’nda toprağa verildi.