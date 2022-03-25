Genç yaşta kazaya kurban gitti

Ankara'da yaşayan Çorumlu Recep Akcan (30), geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Sungurlu ilçesine bağlı Büyükpolatlı köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Çorumlu genç, dün Ankara'da trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası hastanede yoğun bakımda yaşam savaşı veren genç, doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Recep Akcan'ın Ankara'da toprağa verilmesi bekleniyor.

HAKİMİYET, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2022, 16:50