Gençler Ata’ya yürüdü

RECEP MEBET

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Çorum’da coşkuyla kutlandı. Çorum Valiliği tarafından hazırlanan kutlama programı dün gerçekleşen ‘Gençlik Yürüyüşü’ ile başladı.

Milli Mücadele’nin 100. yılı dolayısıyla organizeedilen kutlamalara Çorumlu gençler ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. 15 Temmuz Hürriyet Meydanı’ndan başlayan yürüyüş, Gazi Caddesi’ndendevam ederek Atatürk Anıtı’na kadar sürdü. Ellerinde Türk Bayrakları, flamalar ve Atatürk posterleri ile yürüyüşte yerlerinialan katılımcılar, attıkları sloganlarla da bayram coşkusunudoyasıya yaşadılar.

ATA’YASAYGI

Atatürk Anıtı’nda gerçekleşen törene Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, AK Parti İl Başkan Vekili Murat Günay, CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, MHP İl Başkanı Arslan Kaynar, Vatan Partisi İl Başkanı Ahmet Rasim Burhanoğlu, bazı daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Baki Aygün’ün sunuculuğunu üstlendiği törende Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün çelengini İl Müdürü Haşim Eğer sunarken, CHP, MHP, Vatan Partisi ve Atatürkçü Düşünce Derneği yöneticileri tarafından daAnıt’a çelenkler sunuldu. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi MustafaKemal Atatürk, Milli Mücadele kahramanları ve tüm şehitleriçin saygı duruşunda bulunulmasının ardından Çorum Belediye Bandosu ve Atatürk Lisesi Korosu eşliğinde İstiklâl Marşı’nın okundu. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen ‘Gençlik Şöleni’ ile devam etti.