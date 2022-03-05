Gençler belediyeciliği Külcü’den dinledi

EROL TAŞKAN

Hitit Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü öğrencileri, önceki dönem Belediye Başkanı Avukat Muzaffer Külcü’yü ziyaret ederek, belediyecilik konusunda bilgi aldı.

Belediyeciliğin dünü, bugünü ve yarını hakkında Muzaffer Külcü’ye sorular yönelterek, aldıkları cevapları ders titizliğinde dinleyen gençler, şehrin sakinleri açısından belediyeciliğin ne anlam ifade ettiği ve iyi bir başkanın nasıl olması gerektiğine yönelik sorular sordu.

Karşılıklı sohbetin yanı sıra adeta ders formatına bürünen ziyaretle ilgili paylaşım yapan önceki dönem Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, ziyaret ve sohbetle ilgili şunları söyledi, “Hitit Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü öğrencisi genç kardeşlerimizle belediyeciliği konuştuk. Belediyeciliğin dünü, bugünü ve yarını, şehrin sakinleri için tam olarak neyi ifade ettiği ve iyi bir belediye başkanı nasıl olmalı? Onlar sordu biz cevapladık.”

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2022, 14:18