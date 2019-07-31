Gençler gazetecilikle ilgili merak ettiklerini sordular

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Çorum İmam Hatip Mezun ve Mensupları Derneği (Çorimder)'nin gençlik yapılanmasını Genç Çorimder Yöneticileri gazetemizi ziyaret etti. Çorimder Başkan Yardımcısı meslektaşımız Mustafa Külcü ile birlikte gazetemizi ziyaret eden gençler,

Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan'ı ve gazetemiz çalışanlarını ziyaret ederek, gazetecilikle ilgili merak ettiği sorulara cevap aradılar.

Genç Çorimder Sorumlusu Semih Dumlu, Çorimder Başkanvekili Osman Bolat Genç, Genç Çorimder Yönetim Kurulu Üyesi Halim Eren, Çorimder Medya Tanıtım Koordinatörü Abdulkerim Seçer, Üniversite Komisyon Başkanı Mustafa Keleş, Çorimder Üyesi Arif Can Aydın ve Çorimder Gönüllü Üyesi Kubilay Mantı'nın katıldığı ziyarette, gazetecilik mesleği üzerine Taşkan'la sohbet eden gençler, gazetenin hazırlık aşamaları hakkında bilgi aldı.



Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan, ziyaretten duyduğu memnuniyetini aktardığı gençlerin faaliyetlerini beğeniyle takip ettiklerini, Hakimiyet Gazetesi'nin sayfalarının da kapılarının da özellikle gençlere her zaman açık olduğunu dile getirdi.