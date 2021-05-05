Gençler iyilik için köprü oluyor

MURAT ÇETİN

Arkadaş topluluğu olarak 4 yıl önce iyiliğe köprü olmaya başlayan gönüllü gençler, 4 yıldır alan elle veren eli buluşturmayı sürdürüyor.

Topluluk üyelerinden Semih Dumlu ve Mehmet Akif Gemerekli gazetemizi ziyaret ederek, yaptıkları çalışmaları paylaştı. Dumlu ziyarette gönüllü olarak bir araya gelen 8 kişilik arkadaş gurubunun, özellikle Ramazan ayı başta olmak üzere yılın tüm aylarında hayır yapmak isteyen hayır sahiplerinin kendilerine emanet ettikleri yardım kolilerini, tespit ettikleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını ve bunu da fotoğraf ve videolarla hayır sahibine bildirdiklerini anlattı.

Gıda paketlerini yanı sıra giysi konusunda da ihtiyaç sahibi aileleri arayan hayır sahiplerine de ellerindeki adresleri bildirip, gerekirse onlar adına teslim alarak aileye ulaştırabildiklerini, eğer hayır sahibi adres sorarsa, uygun adreslere yönlendirdiklerini aktaran Dumlu, kendilerinin sadece köprü görevi görüp, alan elle veren eli buluşturma gayreti içerisinde olduklarını dile getirdi.

Hayır dağıtımında destek isteyenlerin 0505 972 52 82 nolu irtibat telefonundan kendilerine ulaşılabileceğini bildiren Semih Dumlu, bu zamana kadar 920 ailenin üzerinde aileye ulaşıp, hayra köprü olmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.

Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2021, 20:40