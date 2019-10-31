Gençler Peygamber’in izinde

MURAT ÇETİN

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından başarıyla yürütülen Siyeri Nebi Yarışması'nın bu yılki başvuruları başladı.

Kaybedeni olmayan yarışma olarak gönüllerde yer tutan organizasyon, gençlerin Peygamber Efendimiz' in hayatını öğrenerek, O'nun ahlakıyla ahlaklanmasını hedefliyor.

AGD Çorum Şube Başkanı Mehmet Göle, gazetemizi ziyaret ederek yarışma şartları ve takvimi hakkında bilgi verdi. Göle, 15 Kasım tarihine kadar www.efendimizinizinde.com adresinden kayıt yaptırılabiliceğini, 15 Aralık tarihinde de il ve ilçeler olmak üzere belirlenen okullarda sınav yapılacağını duyurdu.

15 Aralık Pazar günü saat 11,00’de gerçekleştirilecek sınav öncesinde, sisteme kayıt yaptıran öğrencilere kitaplarının dağıtılacağını hatırlatan Mehmet Göle, "Peygamber Efendimiz'in hayatının liseli gençlerimiz tarafından okunup öğrenilmesini hedefliyoruz. Gençlerimizin ahlaki gelişimlerinin tamamlanması için Peygamber Efendimiz'in hayatını ve O'nun ahlakını tanımaları vazgeçilmez bir gerekliliktir. Milli Eğitim Bakanlığımz ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz projemiz hakkında, öğrencilerimiz okullarından da bilgi alabilirler." dedi.

Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan'a yarışma hakkında bilgi veren AGD Çorum Şube Başkanı Mehmet Göle'nin ziyaretinde, AGD yönetim kurulu üyeleri, Emrah Öztekin, Ramazan Uluşahan, Bekir Uyanık, Recep Çiftbaş, İhsan Öztürk ve Mustafa Bal da hazır bulundu.