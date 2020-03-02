Gençler sokak hayvanlarını elleriyle beslediler

FATİH BATTAR

Çorum’da Hitit Üniversitesi’nde okuyan bir grup öğrenci sokak hayvanlarının aç kalmaması ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla Gazi Caddesi’nde sokak hayvanlarını kendi elleriyle beslediler.

Yaptıkları sosyal sorumluluk davranışı ile herkesin takdirini kazanan gençler, amaçlarının sokakta aç hayvan bırakmamak olduğunu ifade etti.

Bu tür projelerle sokak toplumun sokak hayvanlarına olan bakışını değiştirmeyi ve Çorum’un adını bu tür sosyal etkinliklerle duyurmayı amaçladıklarını belirten Hitit Üniversitesi Hayvan Hakları Kulübü Başkanı Gülpınar Özbek; “Hayvanların aç kalmadığı, üşümediği bir Çorum için üniversite öğrencileri olarak kolları sıvadık. Hitit Üniversitesi Hayvan Hakları Kulübü ve Genç Kızılay ekibi olarak Çorum’u hayvan hakları konusunda örnek şehir yapmak için sosyal sorumluluk projelerine imza attık, atmaya da devam ediyoruz. Bu konuda Çorum halkına sokak hayvanları konusunda duyarlılık oluşturmak amacıyla Gazi Caddesi’nde sokak hayvanlarını besledik. Çetin kış şartlarında aç kalan sokak hayvanlarına yardım etmek herkesin sorumluluğudur. Biz de Hitit Üniversitesi öğrencileri olarak sokak hayvanları konusunda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.” dedi