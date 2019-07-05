Gençlerden kısa film projesi

RECEP MEBET

Çorumlu gençler, 15 Temmuz konulu kısa film çekecekler.



Hazırlayacakları çalışma ile ‘15 Temmuz Kısa Film ve Senaryo Yarışması’na katılmayı hedefleyen gençler, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret ettiler.

Yapımcılığını Furkan Yürürer, yönetmenliğini ise Eray Ağbal’ın üstlendiği projede görev alan Yönetmen Yardımcısı Sinef Şevval Yağbat, Senarist Ceyda Soyocak ile çekim ekibinden Enes Avcu ve Melih Mergen çalışmaları hakkında bilgiler verdiler.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nca düzenlenen yarışmada Çorum’u temsil etmek üzere kolları sıvadıklarını belirten Proje Danışmanı Umut Efe Kuşçu, yetkililerden destek beklediklerini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Aşgın ise projede görev alan gençleri tebrik ederek yarışmada başarılar diledi.



YARIŞMA HAKKINDA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nca organize edilen ‘15 Temmuz Kısa Film ve Senaryo Yarışması’yla ilgili olarak yapılan açıklamada ise şu bilgilere yer verildi:

“15 Temmuz 2016’da Türkiye en uzun ve zorlu gecelerinden birini yaşamış ve yeni günün sabahına yeni bir kurtuluş destanıyla girmişti. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen ve dünyanın gözleri önünde meydana gelen hain darbe girişimine karşı kahraman milletimiz onurlu bir direniş ve eşi görülmemiş bir cesaret ortaya koyarak dünya halklarına anti-demokratik müdahalelere karşı nasıl göğüs gerileceğini göstermişti. Vatanını yaşatmak için can verenler artık asil birer kahramandı. Kalanlar ise bu kahramanlığı nesilden nesile anlatacaklardı, şanlı tarihimizdeki onlarcasını bugüne kadar aktardıkları gibi…

Ülke genelindeki topyekûn direniş ile elde edilen bu demokrasi zaferinin üçüncü senesinde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı darbe girişimine dair toplumsal hafızamızı diri tutmak için 15 Temmuz konulu Kısa Film ve Senaryo Yarışması düzenledi. Yarışma ile milli şuurumuzun gelişimine katkı sağlanması, 15 Temmuz ile ilgili nitelikli içerikler üretilmesi ve demokrasi bilincinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Başvuruların 15 Haziran-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacağı yarışma kapsamında film dalında 2019 yılı içinde üretilmiş kurmaca film, belgesel, animasyon, sanal gerçeklik ve deneysel filmler yarışacak. Senaryo dalında ise 15 Temmuz temalı tüm özgün senaryo içerikleri kabul edilecek. Yarışmacı adayları projelerini başvuru adresinden dijital olarak da gönderebilecek, başvuru sürecinin ardından projeler Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından belirlenecek jüri üyelerince değerlendirilecek.



15 Temmuz Kısa Film ve Senaryo Yarışması’na katılan film ve senaryoların değerlendirilmesi sonucunda, ‘En İyi Kısa Film’ ve ‘En İyi Senaryo’ olmak üzere iki dalda toplam 4 ödül verilecek.”