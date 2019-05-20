‘Gençlerimiz devraldıkları mirası yarınlara taşıyacaklar’

Vali Mustafa Çiftçi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Mesajına, “Aziz milletimiz, hürriyet ve istikbalimize göz diken düşmanlara karşı, 100 yıl önce büyük bir mücadele başlatmıştır. 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’dan başlatılan mücadele, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasıyla neticelenmiştir” diyerek başlayan Vali Çiftçi, “Samsun’dan yola çıkan Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları Amasya, Erzurum ve Sivas güzergâhını takip ederek Ankara’ya ulaşmıştır. Böylece zafere tam inanmış bir kadronun ve milletimizin her türlü yokluğa göğüs gererek neleri başarabileceği bütün dünyaya gösterilmiştir” dedi.

Düşmanın İzmir’de denize dökülmesiyle hedefine ulaşan istiklâl ve istikbâl mücadelesinin günümüzdeki vârislerinin gençler olduğunu vurgulayan Vali Çiftçi, “Milli ve manevi değerlerimizden aldığımız güç ve inançla, hürriyetimizi ve bağımsızlığımızı muhafaza etme kararlılığımız ilelebet sürecektir. Kendi asli köklerimize bağlı bir şekilde vatan, devlet, millet, bayrak, din, ezan sevgisiyle yetişen gençlerimiz, ecdadımızdan devraldıkları mirası, aklın ve bilginin rehberliğinde yarınlara taşıyacaklardır. Bu inanç ve düşünceyle, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum. Vatanımızı düşman işgalinden kurtarmak için canlarını feda eden tüm şühedayı ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” diyerek mesajını tamamladı. (Haber Merkezi)