19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın; "Gençlerimiz en büyük gücümüzdür" dedi

Aşgın mesajında; "Gazi Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919’daki önemli günü “Benim tüm ümidim gençliktedir” diyerek gençlerimize ithaf etmiştir. Tarih boyunca istiklal ya da ölüm dışında üçüncü bir seçeneği kabul etmeyen aziz milletimiz, 19 Mayıs 1919’da yine aynı anlayışla tam bağımsızlığına sahip çıkmıştır. Gazi Mustafa Kemal, milli mücadelenin başlangıcı olan bu tarihi günü en büyük gücümüz ve umudumuz olan gençlerimize bayram olarak armağan etmiştir.

Gençlerimiz; ülkemize, bayrağımıza, dinimize, vatanımıza, milletimize bağlı ve bu değerleri her zaman el üstünde tutan bir gençlik olarak topraklarımıza sahip çıkmaya devam edecektir. Bir asır önce milli mücadelemizin kahramanı olan gençlerimiz, bugün de milli ve yerli ekonomimizin, milli ve yerli sanayimizin, milli ve yerli teknolojimizin, milli ve yerli kültür ve sanatımızın neferleri olarak ülkemize en iyi hizmeti vermeye devam etmektedir. Unutulmamalıdır ki bir milletin asıl gücü; topu, tüfeği yahut tankı değil imanlı ve inançlı gençliğidir. Bu vesileyle, özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın, egemenliğimizin ve Cumhuriyetimizin teminatı sevgili gençlerimiz başta olmak üzere aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullandı.



