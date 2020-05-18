‘Gençlerimizin yükü hassas ve ağır’

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

Kurtuluş mücadelesinin başladığı 19 Mayıs’ın 101. Yıldönümü nedeniyle açıklama yapan Aydın, “Bugün Kurtuluş destanının 101’inci yıldönümünü kutluyoruz. Ne büyük bir şeref ve haysiyet payesidir bu. Ama bazıları var ki bu şeref ve haysiyet payesini zedelemeye çalışıyor, Kuvayı Milliye’nin lideri, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önderin aziz hatıralarını değersizleştirme yarışına giriyor. Kimisi milli bayramlarda Atatürk’ün adını zikretmez, kimisi milli mücadelenin komuta karargahı olan Gazi Meclis’e, ‘paralel meclis’ diyerek hakaret etme fütursuzluğu gösterir, kimisi de milli mücadeleye köstek olan, hainlerin konumlandığı, gönlünü mandacılığa kaptıran İngiliz Muhipleri, İslam Teali Cemiyeti, Pontus Rum, Taşnak ve Hınçak, Kürt Teali Cemiyeti gibi o dönemin zararlı cemiyetlerinin 2020 yılındaki gönüllüleri olma yolunda ilerler. Oysa bu hainler bilsin ki; Türk Kurtuluş Harekatı’nın lideri Atatürk ve O'nun açtığı Gazi Meclis; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin felsefesini temsil ediyor, emperyalizmi söküp atan Kuvayı Milliye ruhunu temsil ediyor, Türk milletinin egemenliğini temsil ediyor.

Kimileri de var ki, Tunceli’de güvenlik güçlerimizin bölücülerin kökünü kazıdıkları dağlara ay yıldızlı al bayrağımızı çizerek, “Ne Mutlu Türküm Diyene” yazmasından dahi rahatsız olur. Eli kanlı bölücü katillerden bile önce davranarak, hassasiyetini(!) ileten koro geçmişte de Öğrenci Andı’nın yasaklanması için hummalı bir operasyonunun baş aktörleri olmuşlardı. Bunların, “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür.” diyen Anayasa’nın 66. Maddesi ile derdi var, Türk kimliğiyle derdi var, bizi biz yapan değerlerle derdi var, Türk milletinin egemenliğiyle derdi var. Adeta yörüngelerinden çıkan bu kesim anlaşılan o ki, başka bir emel ve niyetin yolcusudur. Ama bu hadsizler bilsin ki; istediğiniz kadar çığırtkanlık yapın, bizler yani kimliğiyle gurur duyanlar son nefesimize kadar ‘Ne mutlu Türk’üm diyene” diye haykırmaya devam edeceğiz. 21. yüzyılın Türk asrı olacağını ülkü edinmiş bir geleneğin temsilcisi olan bizler, Türk kimliğinden rahatsız olanların her zaman karşısında çelik gibi duracağız.” dedi.

Samsun'daki dirilişle başlayan ve bugünkü güçlü Türkiye'ye uzanan tablodan rahatsız olan güçlerin, 101 yıl sonra bile rövanş alma gayretinde olduklarını ifade eden Aydın, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Yanlarında besiye çektikleri yandaşları, candaşları, sırdaşları ile... Engerek gibi zehrini akıtan, yakın coğrafyamızı kan revana gark eden bu emperyalistler, terörist dostları ile yeni bir 'emperyalist çağ' açmaya çabalamaktadır. Ancak bilinmelidir ki; çağ açıp kapatan milletimiz, bir kez de emperyalizmin coğrafyamıza tasallutuna asla müsaade etmeyecektir. Teröristler, terör seviciler ve yok etme üzerine kurulu bir dünya inşa etme gayretinde olan dış güçlerin, şer yuvalarının eli, kolu topraklarımıza uzanamayacaktır. Bu noktada devletimizin mücadelesi, topyekün milletimizin mücadelesidir. Sınırlarımızda, sınır ötesinde tek bir terör unsuru kalmayana dek mücadelemiz sürecektir. 1919 ruhu ve kararlılığı ile bu mücadeleye sahip çıkıyoruz.

Kurtuluş mücadelesinin başladığı 19 Mayıs’ı aynı zamanda Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutluyoruz. Ne mutlu Türk gençlerine, ne mutlu milli şuurla yetişen ve yarınlarımız olan çocuklarımıza.

Atatürk, ülkemizin ve milletimizin geleceğini Türk gençliğine emanet etmiş, genç dimağların yetişmesine büyük önem vermişti. Dolayısıyla gençlerimizin yükü hassas ve bir o kadar da ağırdır. Bunun bilincinde olmak ise her Türk gencinin sorumluluğudur. Milli devleti benimseyen, ibresini tam bağımsızlığa çeviren, Cumhuriyete, demokrasiye sahip çıkan gençlerimiz bir an bile unutmasınlar ki; gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabileceklere karşı vazifeleri, “Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.” Gençlerimizin muhtaç oldukları kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

Bu düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en kalbi dileklerimizle kutluyor; başta ülkemizin kurucusu Büyük Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi 101 yıllık bir destanının kahramanları olan ecdadımızı bir kez daha saygı, minnet ve dualarla anıyoruz. Ne mutlu Türk’üm diyene.’

