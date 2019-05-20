‘Gençliği kazanamayan geleceği kaybeder’

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, “19 Mayıs, vatanı işgal edilmek istenen, varlığına kastedilen bir milletin, en olumsuz şartlarda bile, yeni bir kurtuluş ve kuruluş mücadelesinin meşalesidir.” dedi.

Ölmeyi esir yaşamaya tercih eden Türk milletinin, 19 Mayıs 1919’da diriliş ve direniş ateşini yaktığını belirten Saatcı, şu açıklamayı yaptı: “Devletin ve milletin desteğiyle direnişe öncü olmak için Samsun’a çıkan Mustafa Kemal ve arkadaşlarının başlattığı Kurtuluş Savaşı, bağımsız bir devletin kurulmasıyla sonuçlanmıştır. Bu tarihî olayın sebep ve sonuçlarından çıkarılacak dersler vardır. 19 Mayıs, iman ve tutkuyla ruhumuzdaki özgürlük ateşi yandığı sürece, her taraftan kuşatılmış olsak bile, inananlar için her zaman bir imkân ve çıkış olduğunun kanıtıdır.

15 Temmuz direnişinde istiklal aşkını ve idealizmini ortaya koyan gençlerimizden bazılarının şahadete yürümesi, bazılarının gazi olarak hayatını sürdürmesi, milletimizin onlara olan güvencinin sarsılmaz teminatıdır. Ülkenin savunulmasında da geleceğe taşınmasında da asırlar boyu devam eden tarihî misyonun taşınmasında da kutlu mirasın geleceğe tevarüs ettirilmesinde de gençliğimizin her zaman rolü ve yeri olmuştur, olacaktır. Çocuklarımızın gençliğe daha nitelikli adım atması, gençlerimizin daha şuurlu bir sorumluluk yüklenmesi için eğitim sistemimizin değerlerimizle güncel gelişmeler ışığında yeniden mezcedilmesi gerekmektedir. Eğitim sistemimizdeki bazı eksiklikler, aksaklıklar, tenakuzlar, sık değişen ama sonuçları değişmeyen kadük uygulamalar neticesinde bazı gençlerimizin kültürel kopma, şiddet, manevi boşluk, uyuşturucu gibi toplumu çürütecek, geleceğini karartacak yıkıcı faaliyetlerin kurbanı olması içler acısı bir durumdur. Aile ve akraba bağlarındaki çözülme, eğitim sistemindeki yanlışlıklar geleceği gençlik için cehenneme çevirmektedir. Gençliğin hayata hazırlanmasında aile, çevre ve sivil toplum kuruluşları büyük sorumluluklar üstlenmeli, değerlere ağırlık ve öncelik veren bir eğitim sistemi için herkes el ele vermelidir. Gençliği kazanamayan, geleceği kaybeder. Gençliği kurtarma savaşı, bir yerde kurtuluş savaşıdır. Kendine güvenen, aydınlık yarınları arayan, erdemli, şuurlu, bilgili, tarih bilinci ve millet aidiyeti yüksek, medeniyet değerlerine bağlı, duruşuyla yerli, bakışıyla evrensel yetişmiş gençlerle toplumu mamur, dünyayı imar edebiliriz.

Memur-Sen olarak, milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik ediyoruz.” (Haber Merkezi)