M.BURAK YALÇIN

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yarınların aydınlık Türkiye’sinin geleceğini bugünün gençlerinin belirleyeceğini belirterek, “Gençliği olmayanın geleceği olmaz” dedi.

AK Parti İl Gençlik Kollarının haftalık yönetim kurulu toplantısı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.



Önceki akşam Buhara Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın yanısıra AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, Belediye Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü ile Murat Erdem, Özel Kalem Müdürü Fatih Özüyağlı ve gençlik kolları yönetim kurulu üyeleri katıldı.

TEMUR: GENÇLİĞE OLAN GÜVENİ BOŞA ÇIKARMAYACAĞIZ

Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, gençlik kollarının her zaman yanında olduğu için Başkan Aşgın’a teşekkür ederek, “Halil İbrahim başkanımız her zaman gençlerin yanında ve gençlere güveniyor. Bizde her daim başkanımızın yanındayız. Başkanımızın da bize olan güvenini boşa çıkarmayacağız. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz doğrultusunda millete hizmet aşkıyla, ilk günkü aşk, inanç ve heyecanla aynı yolda durmadan yorulmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

AŞGIN: GENÇLİĞİ OLMAYANIN GELECEĞİ OLMAZ

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da konuşmasında gençlere güveninin tam olduğunu gözlerindeki ışığın kendilerini heyecanlandırdığını belirterek, “Gençliği olmayanın geleceği olmaz. Yarınların aydınlık Türkiye’sinin geleceğini bugünün gençleri belirleyecek. Yeni Musablar, Fatihler bu masalardan çıkacak. Sağına soluna bakmadan “ben varım” diyebilen gençlerimizin her zaman yanlarında ve destekçileri olacağız” diye konuştu

‘ÇORUM BİRÇOK ALANDA ÖNCÜ İL’

Konuşmasında Çorum Belediyesi’nin gençlere yapmış olduğu hizmetlerden de bahseden Başkan Aşgın, kültür, sanat, spor ve eğitim alanında Çorum’un öncü il olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından toplantı soru-cevap şeklinde devam etti.

GENÇLERE KİTAP HEDİYE ETTİ

Toplantı sonunda ise Muhammed Fatih Temur, Başkan Aşgın’a tablo hediye etti. Aşgın da günün anısına gençlere kitap dağıtarak, hem okumanın önemine değindi hem de gençlere kitap okumaları konusunda tavsiyelerde bulundu.