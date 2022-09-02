Gelecek Partisi Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına Nurullah Yılmaz atandı.

Ankara’da Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun elinden yetki belgesini teslim alan Nurullah Yılmaz’a Gelecek Partisi Çorum İl Başkanı Barış Coşgunsu ve Gelecek Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin de eşlik etti.

Gelecek Partisi Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Nurullah Yılmaz, Gelecek Partisi’nde önemli bir görev almaktan oldukça mutlu olduğunu ifade ederek, Çorumlu tüm gençleri Davutoğlu’nun önderliğindeki Gelecek Partisi’nde görmek istediklerini söyledi.

1997 Çorum doğumlu olan Nurullah Yılmaz, Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Futbol Antrenörlüğü Uzmanlığı Bölümü’nden mezun oldu. Çeşitli futbol kulüplerinde 4 yıl süreyle futbol antrenörlüğü yapan Yılmaz, şimdilerde kendi kurmuş olduğu Garden İnşaat Firması’nın sahibi ve işletmecisi olarak, gayrimenkul danışmanlığı alım-satım ve kiralama işi yapıyor. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2022, 20:01