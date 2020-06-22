Gençlik Merkezi'nden Babalar Günü kutlaması

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Akkent ve Mahmut Atalay Gençlik Merkezleri'nde görev yapan Gençlik Liderleri ve Gönüllü Gençler, gazetemizi ziyaret ederek Babalar Günü'nü kutladı.

Akkent Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Tığlı'nın da hazır bulunduğu ziyarete Esra Aşgın, Mehmet Çerman, Merve Ağca, Melike Metin, Mine Gür, Ayşegül Aykaç, Özlem Yalçın, Semih Dumru ve Eren Çolak katıldı.

Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan'a gül hediye ederek, Taşkan'ın şahsında tüm Hakimiyet ailesinin Babalar Günü'nü kutlayan gençler, faaliyet ve çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Taşkan gençlerle sohbet ettiği ziyarette, "Bu anlamlı ve nazik ziyaretiniz için gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2020, 19:01