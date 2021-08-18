Gençlik Obası'nda çalışmalar devam ediyor

Çorum Belediyesi tarafından Sıklık Tabiat Parkı içine yapılan Gençlik Kampı'nda çalışmalar devam ediyor.

İhalesi Haziran ayında yapılan Gençlik Obası'nın bu yılın sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ile birlikte yapımı devam eden Gençlik Obası'nı ziyaret ederek, yüklenci firmadan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aşgın, seçim öncesi söz verdiği projeleri arasında yer alan Gençlik Kampları'nın çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Belediye bünyesinde gençlerin eğitim, kültür, spor ve sanat faaliyetlerini yapabilecekleri mekanlar oluşturduklarının altını çizen Başkan Aşgın, tüm bunlarla birlikte gençliği doğayla buluşturmak ve gençlerin doğa sevgisini artırmaya yönelik gençlik kamplarıyla ilgili çalışmaları başlattıklarını kaydetti.

Gençleri çok önemsediklerini ve onların fikirlerine değer verdiklerini belirten Aşgın, “Seçim dönemi taahhüt ettiğimiz projelerimizden biri de Gençlik Kamplarımızdı. Sıklık Bölgesinde, çok özel bir yeri gençlerimiz için hazırlıyoruz. Gençlerimiz buralarda doğa sevgilerini ve bilinçlerini güçlendirecek, kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunabilecekler.” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2021, 17:31