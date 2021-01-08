Gençlik ve Spor Bakanlığı 25 personel alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Gençlik ve Spor Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Yarışma Sınavı ile 25 (yirmibeş) Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı alımı yapılacaktır.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 08 Şubat 2021 (10.00) - 15 Şubat 2021 (17.00) tarihlerinde basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden “Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formu” nu doldurarak elektronik ortamda yapacaklardır.

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